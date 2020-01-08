İran’dan ‘topyekün savaş’ uyarısı: ABD karşılık vermesin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD’nin İran’ın füze saldırısına karşılık vermesinin ‘topyekün bir savaşa yol açacağını’ söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ‘savaş ya da gerginlik aramadıklarını ancak kendilerini savunacaklarını’ belirtti.

İran, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü adlı ülke dışı faaliyet gösteren biriminin komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi üzerine misilleme yaparak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmuştu.

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Aşena, Twitter hesabından şöyle yazdı: “ABD’nin karşı askeri eylemi, bölgede topyekün savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi – tam barış içinde olabilirlerdi.”

Any adverse military action by the US will be met with an all out war across the region.



The Saudis, however, could take a different path – they could have total peace! — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 8, 2020

Zarif: Savaş aramıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin gerginlik ya da savaş aramadığını ancak Tahran’ın kendisini savunacağını söyledi.

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Zarif Twitter’dan şunları yazdı: “İran, Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesi uyarınca kendini savunma konusunda orantılı tedbirler aldı ve (bu tedbirleri) sonuçlandırdı…. Gerginlik ya da savaş aramıyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırganlığa karşı savunacağız.”