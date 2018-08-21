İran’dan savunma iş birliği teklifi: Caydırıcı olmazsak işgalcilere yeşil ışık yakarız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve İran’ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini belirtti.

AA’nın haberine göre, başkent Tahran’da düzenlenen ‘Kevser’ savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirterek, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

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Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

BBC Türkçe’nin haberine göreyse, savunma alanında iş birliğiyle ilgili sözlerinin sözlerinin tüm dost ülkeleri kapsadığını da vurgulayan Ruhani, bu şekilde daha düşük maliyetle daha rekabetçi bir üretim yapılabileceğini söyledi.

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İran cumhurbaşkanı, “Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz. Eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz” dedi.

‘Yüzde 100 yerli’ olduğu belirtilen savaş uçağı Kevser’in ‘ileri havacılık teknolojileri’ ile donatıldığı ve çok amaçlı bir radarı olduğunu duyurulurken, ‘farklı silah ve bombalar yüklenebildiği’, ’14 bin metre irtifada uçabildiği’ ve azami hızının ise ‘saatte 1470 kilometre olduğu’ söylendi.

Devlet televizyonunda canlı yayımlanan tanıtımda uçağın kalkışına ilişkin bir görüntü yer almazken, test uçuşuna ilişkin bazı görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.