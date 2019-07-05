İran’dan, petrol tankerine el koyan Britanya’ya misilleme tehdidi

Britanya Kraliyet Deniz Piyadeleri’nin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ederek İran’dan Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı’nda el koymasının ardından, İran Devrim Muhafızları tanker derhal bırakılmazsa, Britanyalı bir petrol tankerine el koyabileceklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

İran Devrim Muhafızları’nda üst düzey bir komutan Mohsen Rezai Twitter’da yaptığı açıklamada “İngiltere İran petrol tankerini bırakmazsa, İngiliz petrol tankerine el koymak (İranlı) yetkililerin görevi” dedi.

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Reuters’ın haberinde, sevkiyat verilerine göre tankerin İran kıyılarında doldurulan İran petrolü taşıdığı, ancak belgelerde petrolün komşu Irak’tan geldiği belirtildi.

Avrupa, 2011’den bu yana Suriye’ye petrol sevkiyatını yasaklarken, bu yaptırımları ihlâl gerekçesiyle daha önce bir tankere el koymamıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell tankerin durdurulmasını, ‘ABD’nin Britanya’dan istediğini’ açıklamıştı.

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ABD’nin aksine, AB’nin İran’a yönelik geniş kapsamlı yaptırımları bulunmuyor.