İran’dan ikinci yalanlama: Türkiye ile ortak operasyon yok

İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abolfazl Shekarchi Türkiye ile sınır yakınlarında PKK’ya yönelik ortak bir operasyon yapılmadığını söyleyerek ortak operasyon açıklamalarını ikinci kez yalanladı.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Shekarchi, “İran silahlı kuvvetlerinin sınır bölgesinde Türk ordusuyla ortak bir operasyonu olmadı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Mart’ta İran’la PKK’ya ortak operasyon yapıldığını belirtmiş ancak İran ordusundan bir kaynak İran silahlı kuvvetlerinin bu operasyonun bir parçası olmadığını söylemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da PKK’ya karşı İran’la ortak operasyona başlandığını açıklamıştı.

AA’nın dünkü haberinde ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rizai’nin telefonla görüştüğü ve operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

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