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Yaramazlara biraz batar!

İran’dan Hürmüz’ü kapatma tehdidi: Biz petrol satamazsak Körfez de satamaz

İran petrol ihraç edememesi durumunda diğer Körfez ülkelerinin ihracatını engelleyeceği uyarısında bulundu.

İran zaman zaman Hürmüz’den geçen gemilere yönelik engelleme yapıyor. Fotoğraf: Reuters

Peyderpey uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarıyla İran’ın petrol ihracatını sıfıra düşürmeyi hedefleyen ABD’ye yanıt niteliğinde bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani Reuters’in aktardığına göre şöyle dedi: “Amerika şunu bilmeli ki İran petrol ihraç edemezse Körfez’deki hiçbir ülke petrol ihraç edemez” dedi.

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Ruhani’nin bu sözleri, dünyanın en yoğun petrol trafiğinin geçiş yolu Basra Körfezi’nin tek çıkış noktası Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditi olarak algılandı.

Basra Körfezi’nde İran, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’ın kıyıları bulunuyor.

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Hürmüz Boğazı İran ile Umman arasından geçiyor.

Hürmüz Boğazı’nı tam olarak kontrol altına alma iddiası İran’ın dış ilişkilerde sürekli gündemde tuttuğu bir konu.

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