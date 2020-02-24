İran’dan gelen Türk şoför, ‘corona’ şüphesiyle gözlem altında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, İran’dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, yeni tip corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.

Fotoğraf: DHA

İran’da virüsten dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, 23 Şubat’ta İran sınırını kapatmıştı.

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TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran’dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan corona virüsü nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında şu ana kadar 2 bin 619 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 77 bin 150 olarak açıklandı.