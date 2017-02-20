İran’dan Erdoğan ve hükümete: Sabırlı davranıyoruz ancak bir sınırı var

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye’den yapılan İran’la ilgili açıklamalara tepki göstererek, sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasımi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’nda “İran, Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor. İran’ı bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz” demesini eleştirdi.

‘Ankara, çaresizliğini örtbas etmek için öfkeden bu ifadelere başvuruyor’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İran’ın Türkiye’ye verdiği desteği hatırlatan Kasımi, Türkiye tarafından gelen açıklamaları ‘çaresizlik’ diye niteleyerek şunları söyledi: “Türkiye’deki kaotik durum nedeniyle ülkedeki bazı politikacılar, muhtemelen sonuçlarını iyi düşünmeden, normal olmayan ifadeler kullanıyor. Yanlış politikalar nedeniyle girdiği girdaptan kurtulamayan Ankara, çaresizliğini örtbas etmek için öfkeden bu ifadelere başvuruyor.”

‘Bu sözlerin tekrarlanmamasını temenni ediyoruz’

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini yanlış bulduğunu söyleyen Kasımi, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Türk makamlarından, İran hakkında yaptıkları konuşmalarına daha fazla dikkat edip, bu tip sözlerin tekrarlanmamasını temenni ederiz. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” diye konuştu.

‘Erdoğan’ın açıklamaları Türkiye’nin hedeflere ulaşamamasından kaynaklanıyor’

İranlı sözcünün hedefinde “Birileri hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesini istiyor. Irak’ın bölünmesi çalışmasını yapanlar var. Oradaki mezhebi, etnik mücadele, çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme söz konusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vardı.

Erdoğan’ın sözlerinin ‘dostça’ olmadığını belirten Kasımi şöyle konuştu: “Bu tip ifadeler, Türkiye’nin kısa vadede elde etmeyi planladığı fakat yenilgiyle sonuçlanan hedeflerine ulaşamamasından kaynaklanıyor. İran’la ilgili bu ifadeler doğru değil ve yersizdir. İran; Suriye, Irak ve hatta Türkiye’de istikrar ve güvenliği sağlanması için yardımda buluyor ve rolü yapıcıdır.”