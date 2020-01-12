İran’dan Britanya’ya nota: ‘Büyükelçi Tahran’daki yasa dışı gösterilere katıldı’

İran yönetimi, Britanya’nın Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’in Tahran’daki ‘yasa dışı gösterilere’ katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi.
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Macaire’in ‘anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması’ nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi protesto notasının Britanya yönetimine iletildiği ifade edildi.
İran’ın Ukrayna’ya giden yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıklamasının ardından başkent Tahran’da dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.
Macaire’in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.