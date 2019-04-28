İran’dan Basra Körfezi’ndeki ABD gemilerine drone’la ‘Gözüm üzerinde’ mesajı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen Amerikan uçak gemisinin üzerinde drone uçurarak ‘Gözüm üzerinde’ mesajı verdi. Drone’la alınan görüntüler basına servis edildi.

Fotoğraflar: Tasnim News Agency

ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmiş, karşılığında da İran ABD ordusunu terör örgütü olarak gördüğünü açıklamıştı. Devrim Muhafızları, İran ordusuna paralel bir askeri güç.

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Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre Devrim Muhafızları’nın deniz kuvvetleri birimi ‘Ebabil’ adlı drone’la Basra Körfezi’nde ilerlemekte olan ABD’ye ait bir uçak gemisinden yüksek çözünürlüklü görüntüler aldı.

Devrim Muhafızları’nın görüntü aldığı drone’a verilen isim ‘Ebabil’, Müslümanlıkta kutsal şehir Mekke’yi işgalci bir kralın fillerinden yüksekten taş atarak koruyan kuşun isminden geliyor.

Videoda ‘Ebabil’in bir çöl sahilinden kalkış yaptığı, deniz üzerinde uçarak gemiye ilerlediği sonrasında da uçak gemisini yakından incelediği görülüyor.

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hürmüz Boğazı’nı kapatmak gibi bir niyetleri olmadığını, fakat düşman kuvvetlerin saldırgan hareketleri karşısında İran’ın başka bir seçeneği olmadığını söyledi. Bakıri, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini, çünkü diğer ülkeler gibi İran’ın da petrol ve emtialarını bu boğaz üzerinden taşıdığını belirtti.

Zaman zaman İran’ın ‘kapatma’ tehdidiyle gündemde gelen boğaz, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlıyor. Boğaz, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin açık denize ulaşabildiği yegane nokta. Bölge ülkelerinin petrol zengini olması nedeniyle Hürmüz Boğazı sevkiyatı için kritik öneme sahip.

İran Devrim Muhafızları’nın deniz kuvvetleri birimi Basra Körfezi’nin savunma ve güvenliğinden sorumlu.