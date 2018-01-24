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Yaramazlara biraz batar!

İran’dan al haberi: Suriye PYD işgaline de Afrin harekatına da tahammül etmeyecek

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘hukuksuz’, PYD’nin ise ‘işgalci’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın İran’ın resmi haber ajansı IRNA’dan aktardığına göre tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ‘ülkenin baş düşmanı’ ABD’nin 2018’daki stratejisinin Suriye’deki çatışma alanlarını korumak olduğunu savundu.

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ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturarak Kürtler için otonom bölge kurmak istediğini dile getiren tümgeneral, Kürtlerin de bölgenin kalıcı olması için Akdeniz’e ihtiyaçlarının olduğunu bildiğini, bu nedenle de Afrin’i işgal ettiğini aktardı.

Safevi. (Fotoğraf: DHA)

Safevi şöyle devam etti: “Kürtlerin bu hamlesi Suriye’nin milli egemenliğinin ihlaldir. Bize göre Türkiye ve ABD’nin de Suriye topraklarında bulunması hukuka aykırıdır. Suriye ordusu ve devleti buna tahammül etmeyecek.”

İran: Afrin harekatının bir an önce sona ermesini bekliyoruz

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