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Yaramazlara biraz batar!

İran’dan ABD’ye: Fırat’ın doğusundan çekilmezse tokatla çıkarırız

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti,  ABD’nin Suriye’deki varlığına ilişkin sert mesaj verdi.

Fotoğraf: Reuters

Velayeti, ABD’nin IŞİD’i Afganistan’a yerleştirmeye çalıştığını öne sürerek, “IŞİD’in Afganistan’a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz” dedi.

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Başdanışman, Suudi Arabistan’a yönelik, “Daha fazla Yemen’de kalmaya devam ederlerse, orası onlar için bir Vietnam’a dönüşür” diye konuştu.

Velayeti Suriye’ye ilişkin de şunları söyledi: “ABD, Irak’ı bölemediği gibi, Suriye’yi de bölemeyecek. Fırat’ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız.”  

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