İran’dan ABD’ye: Fırat’ın doğusundan çekilmezse tokatla çıkarırız

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin Suriye’deki varlığına ilişkin sert mesaj verdi.

Velayeti, ABD’nin IŞİD’i Afganistan’a yerleştirmeye çalıştığını öne sürerek, “IŞİD’in Afganistan’a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz” dedi.

Reklam

Başdanışman, Suudi Arabistan’a yönelik, “Daha fazla Yemen’de kalmaya devam ederlerse, orası onlar için bir Vietnam’a dönüşür” diye konuştu.

Velayeti Suriye’ye ilişkin de şunları söyledi: “ABD, Irak’ı bölemediği gibi, Suriye’yi de bölemeyecek. Fırat’ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız.”