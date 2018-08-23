İran’dan ABD’ye çağrı: Nükleer anlaşmaya dön

İran, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi çağrısı yaptı.

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Daha sonra da İran’a yönelik yaptırımlar yürürlüğe konmuştu.

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AA’nın aktardığına göre devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin anlaşmaya geri dönmesinin ‘en iyi seçenek’ olduğunu ifade etti.

“Ümit ediyorum ki ABD bölgeyi ve İran’ı daha iyi tanımıştır. Geçmişteki büyük hatalara düşmez, çünkü Ortadoğu’nun durumu çok değişken ve hassas” diyen bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın arzu ettiği politikaları uygulayamayacağını, dünyadaki birçok devletin buna tepki gösterdiğini dile getirdi.

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Kasımi, nükleer anlaşma kararıyla ABD’nin yalnızlaştığını ileri sürdü.

‘Devler’e de göz kırptı

Kasımi, Rusya, Çin ve ilgili devletlerin Trump’ı nükleer anlaşma konusunda ikna edebileceğini aktararak şunları kaydetti: “Trump’ın anlaması ve ikna olması gereken husus; nükleer anlaşmaya geri dönüşün ABD için en iyi seçenek olduğudur. Ayrıca başarısız olan yaptırım politikalarını da terk etmelidir. Çünkü bu gibi adımlar ABD’nin dünya kamuoyundaki itibarını zedelemektedir.”