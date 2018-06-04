İran’dan ABD’nin listesine misilleme: Nükleer çalışmalar yeniden başlıyor

İran, askıya aldığı nükleer çalışmalarına yeniden başlıyor.

Açıklama, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den geldi.

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İran’daki ‘İslam devrimi’nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Hamaney, nükleer çalışmalarını yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.

Dini lider, ABD’nin İran’la 2015’te yaptığı nükleer anlaşmadan geçen ay ayrılarak İran’a yönelik yeniden ekonomik yaptırımlar başlatmasını eleştirdi.

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Hamaney, şunları kaydetti: “Bazı Avrupa ülkeleri, İran’ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum… Bu rüyanız gerçekleşmeyecek! İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlatılmasını kabul etmeyecek.”

‘Yarından itibaren…’

Hamaney, uranyum zenginleştirme faaliyeti konusunda “Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal hazırlıklarına başlamalı ve cumhurbaşkanının talimatını verdiği diğer hazırlıklar da yarından itibaren başlatılmalı” diye konuştu.

Suriye de listede

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

ABD, geçen günlerde de 12 maddelik bir liste açıklamıştı. Listede İran güçlerinin Suriye’den tamamen çekilmesi de yer almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD’nin, İran yönetimine ‘tarihteki en güçlü yaptırımlar’ın uygulanacağını söylemişti.