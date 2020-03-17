İran’dan 85 bin mahkuma daha ‘corona’ izni

İran’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni verildi.

Fotoğraf: DHA

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ‘söz konusu mahkumların neredeyse yarısının güvenlik sebebiyle ilgili suçlardan hapis yattıklarını’ belirterek ‘aralarında siyasi suçlardan ötürü hapis yatanların da olduğunu‘ ifade etti.

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“Hapishanelerde salgına karşı önlemlerimizi artırıyoruz” diyen Reisi, mahkumların ne zaman hapishaneye geri döneceğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Covid-19 salgınında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 853’e çıkarken, vaka sayısı ise 14 bin 991’e ulaştı.

İran, bu ayın ilk haftasında 70 bin mahkuma daha ev izni vermişti.