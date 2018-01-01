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Yaramazlara biraz batar!

İran’daki gösterilerde bir polis öldürüldü

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İran’daki gösterilerde bir polis öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İran’da günlerdir süren ve ekonomik temelli başlayan protestolar rejimin siyasi politikalarına yönelmiş durumda.

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Şimdiye dek gösterilerde en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda gözaltı var.

Reuters’ın haberine göre polis sözcüsü, gösteriler sırasında açılan ateşte bir polisin hayatını kaybettiğini, üç polisin de yaralandığını duyurdu.

Böylece beş gündür süren protestolarda ilk defa bir polis ölmüş oldu.

İran devlet televizyonuna konuşan polis sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, gösterilerin sürdüğü Necefabad kentinde polise av tüfeğiyle ateş açıldığı bilgisini verdi.

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