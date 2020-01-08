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Yaramazlara biraz batar!

İran’da yolcu uçağı düştü; devlet televizyonu ‘herkesin öldüğünü’ duyurdu

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. İran devlet televizyonu tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı.

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İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü.

İran International TV kanalında yer alan görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.

İran devlet televizyonu, uçağın Tahran’ın İmam Humeyni havaalanından kalkıştan kısa süre sonra teknik problemlerden dolayı düştüğünü ve uçakta bulunan tüm yolcuların ve mürettabatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy de uçakta bulunan yolcular ile mürettabatın hayatını kaybettiğini doğruladı.

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