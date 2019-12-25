İran’da yeni protesto dalgası bekleniyor; ülkede internet yine kesildi

İran’da 15-16 Kasım’da benzine yüzde 50 zam yapılması sonrası yaşanan ve ülke çapına hızla yayılan protesto gösterilerinin yeniden başlaması için sosyal medya üzerinden çağrı yapılmasının ardından, ülkedeki bir çok bölgede internet kesintisi yaşandığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, sosyal medyada geçen ay yaşanan protestolarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katılımıyla perşembe günü (bugün) gösterilerin yenilenmesi ve hayatını kaybedenlerin anılması çağrısı yapıldı. Bunun üzerine İran’da protestoların yapılması beklenen bölgelerde internet kesintisine gidildi.

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Reuters, İran İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayanarak, akaryakıt fiyatlarına yüzde 50’ye varan zam yapılması üzerine İran’da 15 Kasım’da başlayan protesto gösterilerinde, iki haftadan kısa süre içinde bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yarı-resmi ILNA ajansının İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, güvenlik güçleri, Elburz, Kürdistan ve Zencan eyaletlerinde internetin kesilmesini istedi.

Dünya üzerindeki internet blokajlarını izleyen NetBlocks web sitesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın kesintilerini doğruladı.

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Ancak İranlı yetkililer, beklenen protestolara yönelik internet kesintisini inkar etti.

Öte yandan İran devlet medyası, istihbarat bakanlığı ajanlarının, İsfahan kentinde, yurtdışından geldiği düşünülen 126 adet çoğu ABD yapımı silah ele geçirildiğini duyurdu.