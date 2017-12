İran’da protesto sloganları rejime yöneldi: ‘Mollalar Allah gibi davranıyor’

Şeriatla yönetilen İran’da iki gün önce ekonomik gidişi protesto için sokağa çıkmaya başlayan halkın tepkileri siyasi rejime yöneldi.

Başkent Tahran, Raşt, Meşhed, Kirmanşah, İsfahan ve Hamadan’ın yanısıra İran’ın dini yönetim merkezi Kum kentinde da gösteriler var.

BBC Türkçe’nin haberine göre gösterileri tetikleyen sebepler enflasyon, işsizlik ve yolsuzluktu. Pahalılığın sembolü olarak bir haftada yumurtanın fiyatının iki kat artması gösteriliyordu.

Ancak sonraki safhada, sloganlar Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetin yanısıra, mollaların iktidar merkezi Kum yönetimini de hedef almaya başladı.

İran şiasının merkezi Kum kentindeki gösterilerde “Halk yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor” sloganları atıldı.

Reuters, Meşhed kentinde 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Meşhed Devrim Konseyi’nin başkanı Hüseyin Haydari, gözaltıların nedeninin ‘sert sloganlar’ olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir, “Ülkedeki bazı olaylar ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Ancak anlaşıldığı kadarıyla arkasında başka şeyler de var” dedi.

Hükümetin gösterileri yasaklamasına rağmen sosyal medyada halkın sokağa çıkması için yapılan çağrılar karşılık buluyor. Polisle göstericiler arasında yer yer çatışma çıkıyor.

Iran’da protesto gosterileri esnasinda bir kadin giyilmesi zorunlu olan basortusunu cikariyor.

During the recent protests, a woman took her scarf off which was mandatory for women. #iran #IranProtest pic.twitter.com/iWVCMwqSkn

— Kareem Said (@MrKareemSaid) 30 Aralık 2017