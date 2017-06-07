İran’da meclis ve Humeyni’nin türbesine saldırıyı IŞİD üstlendi

İran meclisine giren üç kişinin açtığı ateş sonucu yedi kişi hayatını kaybetti. Bir saldırı da Tahran’daki Ayetullah Humeyni türbesinin önünde gerçekleştirildi.

Saldırıları IŞİD üstlendi.

Dünya Körfez ülkeleri arasındaki Katar krizine odaklanmışken, İran bir anda karıştı. Meclise giren silahlı üç kişi rastgele ateş açtı. Önce bir koruma görevlisi hayatını kaybettiği belirtildi, daha sonra İran basını ölü sayısının yediye yükseldiğini kaydetti.

Saldırganlardan birinin tabanca, ikisinin kalaşnikof silahı kullandığı ve etrafı taradığı belirtildi. Bazı kaynaklar, meclisin üst katlarında dört kişinin de rehin alındığını belirtse de, bu bilgi henüz doğrulanamadı.

Meclis’ten silah sesleri yükselmeye devam ediyor. İran basını bir saldırganın kendisini patlattığını öne sürerken, bazı kaynaklar da patlama sesinin el bombası kaynaklı olabileceğini aktarıyor.

Meclis’teki saldırı anı dışarıdan şöyle görüntülendi:

Humeyni’nin türbesine de saldırı

Meclisteki saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra başkent Tahran’da Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünden de silah sesleri yükseldi.

İran televizyonu, türbeye dört kişinin saldırdığını, saldırganlardan birinin kendini patlattığını belirtti.

Tahran Valisi Hüseyin Hashemi türbe saldırısında bir saldırganın canlı bomba yeleğini patlattığını, bir saldırganın öldürüldüğünü, diğerlerinin yakalandığını açıkladı. Vali, türbe saldırısında bir işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

IŞİD üstlendi

Saldırganların bir örgütle mi yoksa tek başlarına mı hareket ettikleri ve amaçları netleşmezken İran istihbarat bakanlığı ise saldırıların ‘terörist gruplarca’ yapıldığı görüşünde. Bakanlık, üçüncü bir saldırı girişiminin engellendiğini belirtirken, halktan toplu taşıma araçlarından uzak durmasını istedi.

Saldırıları IŞİD üstlendi. Örgüt Amaq adlı haber haber ajansından her iki saldırıyı da ‘savaşçılar’ı taraf1ından gerçekleştirildiğini duyurdu.