İran’da kadın-erkek bir arada yoga yapan 30 kişi tutuklandı

İran’da kadın-erkek birlikte yoga yapan 30 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre ülkenin kuzeyindeki Gorgan kentindeki yoga dersine yapılan baskın sırasında 30 kişinin yanısıra eğitmenleri de tutuklandı. Yerel yetkililer, gerekçe olarak mekanın ruhsatı olmamasını, ayrıca, uygunsuz kıyafetler giyen katılımcıların uygunsuz davranışlarda bulunmasını gösterdi.

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Kadın-erkek birlikte spor yapmanın ve profesyonel olarak yoga dersi vermenin yasak olduğu İran’daki tutuklamalar sosyal medyada tepki çekti.

Bir Twitter kullanıcısı, “İranlı yöneticiler yoga kelimenin bile Şeriat’a göre sorun olduğuna inanıyor” yazarken bir diğeri, “Bence yetkililer bize bu ülkede neyin yasak olduğunu değil; neye izin verildiğini söylesinler” mesajını paylaştı.

İran’ın spor federasyonu, zumbanın da İslam’ aykırı olduğunu savunmuş ve spor bakanlığına mektup yazarak yasaklanmasını istemişti.