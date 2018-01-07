İran’da ilkokulda İngilizce öğretimi yasaklandı: ‘Kültürel işgal’e yol açıyormuş

2016 yılının sonunda Türkiye genelinde yüzde 61’le ‘en büyük sorun’ olarak terör görülürken, 2017’de vatandaşların kaygıları değişti. En büyük sorun olarak terörü görenler yarı yarıya azalırken, ekonomi ve eğitimle ilgili endişelerin ciddi şekilde arttığı görülüyor.