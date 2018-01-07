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Yaramazlara biraz batar!

İran’da ilkokulda İngilizce öğretimi yasaklandı: ‘Kültürel işgal’e yol açıyormuş

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İran, ilkokullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

Devlet televizyonuna konuşan İran Yüksek Öğrenim Konseyi Başkanı Mehdi Navid-Adham, devlet ve özel okullarda resmi müfredat kapsamında İngilizce öğretilmesinin kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

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Konsey başkanı, müfredat dışı öğretimin de yasaklanabileceğine vurgu yaparak öğrencilerin İran kültürünü ilköğretimde almasını yasaklamaya gerekçe gösterdi.

Yasak kararı, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in erken yaşta İngilizce öğretilmesinin ‘Batının kültürel işgali’ne yol açtığına verdiğini söylemesinden sonra alındı.


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