İran’da iki kişide ‘corona’ tespit edildi

İran’da iki kişide Covid-19 (yeni tip corona virüsü) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

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DHA’nın Tahran merkezli haber ajansı Mehr’e dayandırdığı habere göre Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen iki kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.