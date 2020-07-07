İran’da, iki düğüne giden 200 kişiye ‘corona’ bulaştı; beşi hayatını kaybetti

İran’ın Gülistan eyaletinde düzenlenen iki düğün törenine katılan toplam 200 kişide corona virüsü tespit edildi; beş kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İHA’nın haberine göre Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seraceddin Arifniya şunları söyledi: “Eyalette bulunan ve corona virüsü vakası bulunmayan Taşlı Burun köyünde iki düğün töreni yapıldı ve iki hafta geçmeden bu iki düğüne katılan 200 kişide virüs tespit edildi. Ne yazık ki, beş kişi hayatını kaybetti.”

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Eyalette ikinci dalganın devam ettiğini ve hastanelere yatırılan hasta sayısının her gün hızla arttığını vurgulayan Arifniya, “Eyalette bazı hastanelerin kapasitesi artık Covid-19 hastalarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.

İkinci dalgadan ders alınmazsa kaybeden taraf olacaklarını belirten Arifniya, “Biz gerekli uyarıları halka iletiyoruz. Medya da bu konuda gerekenleri yapmalı” ifadelerini kullandı.