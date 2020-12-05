İran’da, idama mahkum edilen üç protestocu yeniden yargılanacak

İran’da, Kasım 2019’daki benzin zammı protestolarında kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak mahkeme tarafından idama mahkum edilen üç protestocu yeniden yargılanacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi adlı aktivistlerin idam cezasının iptali amacıyla, sosyal medyada, ‘İdam etmeyin’ etiketiyle başlatılan kampanya dünya genelinde destek görmüştü.

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AA’nın haberine göre İran Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Kasım ayındaki olaylarla ilgili idama mahkum edilen üç kişi hakkında yeniden yargılama talebi kabul edildi” ifadelerine yer verildi.

Avukatları Babek Paknia da sosyal medya hesabından, Tahran 15’inci Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkum edilen üç genç hakkındaki kararın bozulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Temmuz’da Twitter’dan İngilizce ve Farsça paylaştığı mesajında, “Bu üç kişinin idam edilmesi dünyaya korkunç bir sinyal gönderecektir, bunun yaşanmaması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

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İdam kararları 19 Temmuz’da geçici olarak durdurulmuştu.