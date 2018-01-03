İran’da hükümet yanlıları da sokağa çıktı: ‘Damarlarımızdaki kan, liderimize armağan’

İran’da geçen hafta başlayan protesto gösterileri yedinci güne girerken birçok kentte binlerce rejim yanlısı da sokağa çıktı.

İran devlet televizyonunda yer alan görüntülere göre Kirmanşah, İlam ve Gorgan gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılan kişiler İran bayrakları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in resimlerini taşıdı.

Reklam

Hamaney dün İran’ın düşmanlarını para, siyaset, silah ve istihbarat birimlerini kullanarak karışıklık çıkarmakla suçlamıştı.

Hükümet yanlıları ‘Damarlarımızdaki kan, liderimize armağan’ ve ‘Liderimizi yalnız bırakmayacağız’ sloganlarıyla Hamaney’e destek verdi.

Protestolarda güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran’da 450, ülke genelinde de yüzlerce kişi gözaltına alındı.