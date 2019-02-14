İran’da hicabını çıkararak gündem yaratan kadın: Kızım için yaptım

Tahran’da geçen yılın şubat ayında gerçekleşen zorunlu hicap karşıtı gösterilerde hicabını çıkarttığı için tutuklanıp gösterilerin simgesi haline gelen Azam Jangravi, “Bunu kızım için yaptım” dedi.

Fotoğraf: My Stealthy Freedom

Jangravi 38 kadınla birlikte tutuklanmış, işinden kovulmuş ve ‘ahlaksızlığı teşvik ve İslam kurallarına uymamak’ suçundan üç yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme kadını kızını da elinden almakla tehdit etmiş ama Jangravi İran’dan kaçmayı başarmıştı.

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Jangravi sığınma talebi için beklediği, güvenliği sebebiyle belirtilmeyen bir lokasyonda Reuters’e konuştu.

Jangravi şunları söyledi:

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Fotoğraf: Reuters

“Kaideye tırmanmaya başladığım andan itibaren biraz korkuyordum. Aklımda hep kızım Viana vardı. Ne olacak ona? Çünkü biliyordum, tutuklanacaktım. Bunu yaparken o gün tutuklanıp hapse gönderileceğinizi biliyorsunuz. Ama bir şekilde güçlü hissediyordum. Tüm korkularıma rağmen kendime şunu söylüyordum: ‘Viana bu ülkede senin de büyüdüğün şartlarda büyümemeli’. Kararımı vermiştim. Tek endişem Viana’ydı. Zaten 30-45 dakika kadar sonra tutuklandım.”

Bu gösteri sesimizin dünyaya duyurulmasını sağladı. Bugün bu hareket hala devam ediyor ve İran genelinde kadınlar zorunlu hicabı ellerinden geldiği şekilde protesto ediyor. Bence kesinlikle bir şeyleri değiştirdik.”