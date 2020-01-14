İran’da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı

İran’da Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre gözaltına alınanların sayısı ya da kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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176 kişi ölmüştü, İran ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul etmişti

İran, 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlerken Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kanadalı ve ABD’li yetkililer yolcu uçağının İran tarafından ‘muhtemelen yanlışlıkla’ atılan bir füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuş, İran ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Ancak 8 Ocak’ta İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın ‘yanlışlıkla’ füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurmuş, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, özür dilemişti. Bunun üzerine başkent Tahran’da protestolar düzenlenmiş, hükümet karşıtı sloganlar atılmıştı.