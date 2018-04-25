İran’da düşen jetin pilotu, 51 kez uçağın burnunu kaldırmaya uğraşmış

İran’da düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği özel jete ilişkin ön raporda, pilotların tam 51 kez irtifa kaybına karşı uçağın burnunu kaldırmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

Dubai’den Türkiye’ye gelmek üzere 11 Mart’ta yola çıkan Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakta ikisi pilot 11 kişi vardı. Uçakta, Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın evlenecek kızı Mina ve arkadaşları yer alıyordu.

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Kokpitte panik anları

kokpit.aero’nun haberine göre İranlı yetkililer kazayla ilgili öne rapor hazırladı.

Raporda, sol tarafta kaptan Beril Gebeş’in, sağ tarafta da ikinci pilot Melike Kuvvet’in oturduğu belirtilerek jetin 36 bin feet’ten 38 bin feet’e tırmanmak için izin aldığı kaydedildi.

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Rapora göre tırmanma sırasında sol taraftaki hız göstergesinde bulunan ibre yükseldi. Sağ taraftaki pilotun göstergesi ise normaldi.

51 kez tırmanma talimatı

Tırmanışta süratin sabit kalması ya da azalması gerektiği belirtilirken süratin azalması için Beril Gebeş’in lövyeyi çekerek uçağın burnunu kaldırmaya çalıştığı ifade edildi. Bunun 51 kez yapıldığı kaydedildi.

Göstergelerin aksine uçağın hızının düştüğü belirtilen raporda uçağın kendi ekseni etrafında dönerek irtifa kaybettiği 20 bin feet’te (6 bin 600) parçalanmaya başladığı kaydedildi.