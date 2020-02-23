İran’da deprem: Van’da sekiz kişi hayatını kaybetti

İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’da yaşayan sekiz hayatını kaybetti.

Başkale ilçesinde bazı kerpiç evler yıkıldı. Fotoğraflar: DHA

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 08:53’te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan deprem yerin 5.22 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre mesafedeki Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van’da da paniğe neden oldu.

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Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı.

Gelenler mahallesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralanan 21 kişinin sekizinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 12.30’da “An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır” dedi.

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NTV Tahran Muhabiri Ali Asgar Çabuk, İran’da yaşanan 5,9’luk depremde, ülkede henüz can kaybı bilgisi olmadığı ancak yaralıların olduğunu aktardı.