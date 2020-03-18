İran’da ‘corona’lı 103 yaşındaki kadın tedavisinin ardından taburcu edildi

İran’da ‘corona’ tespit edilen 103 yaşındaki bir kadın hastanedeki tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.
Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, “Corona virüsü nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi’nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi” dedi.
Adı açıklanmayan hasta, Çin’de corona virüsünü yenen aynı yaştaki hastadan sonra en yaşlı ikinci insan olarak kayda geçti.
İran’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 988, vaka sayısı ise 16 bin 169.