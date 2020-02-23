İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı sekize yükseldi

İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Vaka sayısının ise 43’e çıktığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundaki açıklamasında, 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ifade etti.

Reklam

Ölüm vakalarının altısının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon’da, diğerinin Arak kentinde görüldüğü ifade edildi. Ülkede virüs şu ana kadar beş kente yayılmış durumda.