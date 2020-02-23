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Yaramazlara biraz batar!

İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı sekize yükseldi

İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Vaka sayısının ise 43’e çıktığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundaki açıklamasında, 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ifade etti.

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Ölüm vakalarının altısının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon’da, diğerinin Arak kentinde görüldüğü ifade edildi. Ülkede virüs şu ana kadar beş kente yayılmış durumda.

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