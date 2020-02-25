İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi: Çin’den sonra en yüksek rakam

İran’da ‘corona’ virüsü yüzünden ölenlerin sayısı, bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 16’ya yükseldi. İran, böylece Çin’den sonra ‘corona’dan ölenlerin sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre İran devlet medyasında aralarında sağlık bakan yardımcısının da bulunduğu ‘corona’ virüsü hastaları hakkında İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, şu açıklamayı yaptı: “Tespit edilen 35 yeni corona vakasından ikisinin söz konusu virüs yüzünden öldüğü kesinleşti.”

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Cihanpur, açıklaması sırasında ‘corona’dan ölenlerin sayısını 15 olarak açıkladıktan sonra İran resmi haber ajansı, Saveh kentinde bir kişinin daha ‘corona’dan hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters, bazı teyit edilmemiş bilgilerin de var olduğunu, bu yüzden toplam ölü sayısının daha yüksek olabileceğini de kaydetti. Bir İranlı milletvekili de, Şiilerce ‘kutsal’ sayılan Kum kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran’da virüsün ilk görüldüğü Kum kentindeki Tıp bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Gadir, ‘Kentte virüs kapan insanlardan bütün ülkeye salgının yayılmasından derin endişe ettiklerini’ söyledi.

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Kum kentinde kaç kişinin karantinada olduğuna ilişkin yetkililer henüz bilgi vermezken, yarı-resmi Mehr haber ajansı, 320 kişinin ‘corona’ yüzünden hastanede olduğunu bildirdi.

İranlı yetkililer, ülke çapında konserleri ve futbol maçlarını yasaklarken, İranlılara ‘evden dışarı çıkmamaları’ çağrısında bulunuldu. Bir çok eyalette okullar ve üniversiteler, eğitime ara verdi.