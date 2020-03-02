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Yaramazlara biraz batar!

İran’da ‘corona’dan ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi

İran’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya, vaka sayısının ise 1501’e yükseldiği duyuruldu.

Fotoğraf: DHA

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte İran’da ölü sayısının 12, vaka sayısının 523 arttığını açıkladı.

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Son olarak, İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi ‘corona’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İranlı beş milletvekilinin ‘corona’ testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Türkiye ‘corona’ salgını nedeniyle İran sınırını kapatırken, havayolu şirketleri uçuşları durdurmuştu.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi.

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 3 bin 48’e çıktı

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