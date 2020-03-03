İran’da ‘corona’dan ölen insan sayısı 77’ye yükseldi

İran’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 77’ye, vaka sayısının ise 2 bin 336’ya yükseldiği duyuruldu.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, virüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 835 yeni vakanın tespit edildiğini söyledi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend’in Kovid-19 testi de pozitif çıktı.
Son olarak, İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi ‘corona’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İranlı beş milletvekilinin ‘corona’ testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti.
Türkiye ‘corona’ salgını nedeniyle İran sınırını kapatırken, havayolu şirketleri uçuşları durdurmuştu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi.