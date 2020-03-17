İran’da ‘corona’dan 24 saatte 135 kişi öldü

İran, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 135 artarak 988’e ulaştığını söyledi.
Şimdiye dek 16 bin 169 kişiye virüs tanısı konan İran’da, bir günde 1178 kişide hastalık görüldü.
Ülkede 5 bin 389 kişi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.