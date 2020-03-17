İran’da ‘corona’dan 24 saatte 135 kişi öldü

Dolar/TL Eylül 2018’den beri yeni en yüksek seviye olan 6.4490’ı gördükten sonra bu sabah 6.43 seviyesinde. Küresel piyasalarda devam eden riskten kaşış lira ve lira cinsi yatırım araçlarında baskı kurmayı sürdürüyor.