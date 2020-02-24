İran’da ‘corona’ sebebiyle dört kişi daha hayatını kaybetti: Toplam 12 kişi öldü

CHP tarım politikaları ve tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatının 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatının 104.6 milyar dolar olduğunu söyledi. Geçen hafta partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin İsviçre’den saman ithalatı yapmasını eleştirmişti. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ithal edilen ürünün saman değil, hububat kapçığı […]