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İran’da ‘corona’ sebebiyle dört kişi daha hayatını kaybetti: Toplam 12 kişi öldü

İran’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Fotoğraf: DHA

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin meclise sunduğu raporda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47’ye çıktığı belirtildi. 

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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise dün devlet televizyonundaki açıklamasında, 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ifade etmiş, böylelikle ölenlerin sayısının sekiz, vaka sayısının ise 43 olduğu açıklanmıştı.

İran’da Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, dün İran sınırını kapatma kararı almıştı.

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