İran’da ‘corona’ sebebiyle dört kişi daha hayatını kaybetti: Toplam 12 kişi öldü

İran’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin meclise sunduğu raporda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47’ye çıktığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise dün devlet televizyonundaki açıklamasında, 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ifade etmiş, böylelikle ölenlerin sayısının sekiz, vaka sayısının ise 43 olduğu açıklanmıştı.
İran’da Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, dün İran sınırını kapatma kararı almıştı.