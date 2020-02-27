Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran’da ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi

İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 245.

Fotoğraf: Reuters

Virüs nedeniyle zor günler geçiren İran’da 25 Şubat’ta 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Reklam

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi de hastalığa yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.

Bugün Gürcistan’da da ilk defa virüs tespit edilmiş, hastalığa yakalanan Gürcü’nün ülkeye İran’dan seyahat ettiği belirtilmişti.

Estonya’da da bugün ilk defa hastalığa yakalanan biri görülmüş, bu kişinin de İran’dan ülkeye dönen bir İranlı olduğu açıklanmıştı.

Reklam

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ise bugün tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Tüm İran uçuşları iptal edildi, iki uçak havadayken geri döndürüldü

Bakan: Şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan ‘corona’ vakası yok

Bakan Koca: İran’dan gelen uçakta ilk bulgularda virüs belirtisi yok

İran’da ‘corona’ nedeniyle 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı

İran sağlık bakanı yardımcısı ‘corona’ virüsüne yakalandı

Tahran-İstanbul uçağı ‘corona’ şüphesiyle Esenboğa’ya indirildi

İran’a tren seferleri corona salgını nedeniyle durduruldu

Türkiye ‘corona’ nedeniyle İran sınırını kapattı

SON HABERLER

Suudi Arabistan: Elçiliği dinleyen Türkiye, neden Kaşıkçı’yı uyarmadı?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İstanbul’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğinde 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, konsoloslukta ortam dinlemesi yaptığı öne sürülen Türkiye tarafından, öldürüleceğinden haberi varsa neden önceden uyarılmadığını sordu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...