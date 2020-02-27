İran’da ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi

İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 245.

Fotoğraf: Reuters

Virüs nedeniyle zor günler geçiren İran’da 25 Şubat’ta 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi de hastalığa yakalanmış ve karantinaya alınmıştı.

Bugün Gürcistan’da da ilk defa virüs tespit edilmiş, hastalığa yakalanan Gürcü’nün ülkeye İran’dan seyahat ettiği belirtilmişti.

Estonya’da da bugün ilk defa hastalığa yakalanan biri görülmüş, bu kişinin de İran’dan ülkeye dönen bir İranlı olduğu açıklanmıştı.

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Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ise bugün tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.