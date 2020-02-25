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Yaramazlara biraz batar!

İran’da ‘corona’ nedeniyle 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Bakan amacın karantina uygulamasından kaçınmak olduğunu belirtti.

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Nemeki 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada, virüsün Çin’den İran’ın kutsal keti Kum’a geldiğini doğrulamıştı.

Bakanın dün meclise sunduğu raporda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47’ye çıktığı belirtilmişti.

Bugün, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi’de ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edilmiş ve Harirchi karantiya alınmıştı.

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