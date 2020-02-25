İran’da ‘corona’ nedeniyle 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısında bulundu.
Bakan amacın karantina uygulamasından kaçınmak olduğunu belirtti.
Nemeki 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada, virüsün Çin’den İran’ın kutsal keti Kum’a geldiğini doğrulamıştı.
Bakanın dün meclise sunduğu raporda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47’ye çıktığı belirtilmişti.
Bugün, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi’de ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı tespit edilmiş ve Harirchi karantiya alınmıştı.