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İran’da çifte saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti, IŞİD üstlendi


 

İran’da meclis ve Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünde gerçekleştirilen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları IŞİD üstlendi.

İran televizyonu, meclisteki dört saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Yaralı sayısının 39’a ulaştığı belirtiliyor.

Fotoğraflar: Reuters

Dünya Körfez ülkeleri arasındaki Katar krizine odaklanmışken, İran bir anda karıştı. Meclise giren silahlı saldırganlar rastgele ateş açtı.

Toplam dört saldırgandan biri tabanca, ikisin kalaşnikofla etrafı taradı.

Meclisten uzun süre silah sesleri geldi.

Kadın kıyafetleriyle girmişler

Güvenlik güçleri çocukları meclis camlardan tahliye etti.

İran içişleri bakanı yardımcısı güvenlik güçlerinin meclise kadın kıyafetleri içinde ana kapıdan girdiğini ve ateş açtığını, çatışmaların ardından güvenlik güçlerinin saldırganların etrafını sardığını açıkladı. Bakan yardımcısı bir saldırganın intihar yeleğini patlattığını da belirtti.

Daha sonra İran resmi televizyonu IRIB, silahlı çatışmanın sona erdiğini ve dört saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Binada bomba ve patlayıcı madde araması yapıldı ve içeridekiler tahliye edildi.

Meclis’teki saldırı anı dışarıdan şöyle görüntülendi:

Humeyni’nin türbesine de saldırı

Fotoğraf: @zoheirIRAN

Meclisteki saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra başkent Tahran’da Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünden de silah sesleri yükseldi.

İran basını patlama anının fotoğrafını paylaştı.

İran televizyonu, türbeye dört kişinin saldırdığını, saldırganlardan birinin kendini patlattığını belirtti.

Tahran Valisi Hüseyin Hashemi türbe saldırısında bir saldırganın canlı bomba yeleğini patlattığını, bir saldırganın öldürüldüğünü, diğerlerinin yakalandığını açıkladı. Vali, türbe saldırısında bir işçinin hayatını kaybettiğini de belirtti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

IŞİD üstlendi

İran istihbarat bakanlığı başta saldırıların ‘terörist gruplarca’ yapıldığını açıkladı. Bakanlık, üçüncü bir saldırı girişiminin engellendiğini belirtirken, halktan toplu taşıma araçlarından uzak durmasını istedi.

Ardından saldırıları IŞİD üstlendi. Örgüt Amaq adlı haber haber ajansından her iki saldırının da ‘savaşçılar’ı taraf1ndan gerçekleştirildiğini duyurdu.

IŞİD Amaq üzerinden meclis içinde saldırı anına dair bir video da paylaştı. Videoda bir saldırgan görülürken, diğeri de “Şükürler olsun… Gideceğimizi mi sandınız?” diye bağırıyor.

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