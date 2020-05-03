İran’da camiler ve okullar tekrar açılıyor

İran corona virüsünün az görüldüğü düşük riskli olarak değerlendirilen bölgelerde okul ve camilerin tekrar açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Ortadoğu’da salgının en sert vurduğu ülke olan İran’da, camilerin kapanması ve dini toplaşmaların yasaklanmasının ardından Ramazan ayında insanlar dini görevlerini arabalarında yerine getirmeye başlamışlardı.

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Fotoğraf: Twitter

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Camiler 132 düşük-riskli, bir başka deyişle ‘beyaz kentlerde’ pazartesi gününden itibaren tekrar açılacak. Bu bölgeler de cuma namazları da başlayacak. Öte yandan tüm bu adımlar sağlık protokollerine uygun yapılacak” diye konuştu.

Ruhani okulların ise 16 Mayıs’ta açılacağını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı vaka ve ölüm oranlarına göre ülkeyi beyaz, sarı ve kırmızı alanlara ayırmıştı.

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Bakanlık cumartesi günü salgında ‘kademeli‘ düşüş yaşandığını bildirmişti. Bugün de bakanlık ‘corona‘ ölümlerinin 6 bin 203’e yükseldiğini ve toplam vaka sayısının 97 bin 424’e çıktığını açıkladı.

İran’da şehirlerarası yolculuklara ve alışveriş merkezlerine uygulanan yasaklar, sağlık yetkililerinin yeni bir enfeksiyon dalgası uyarılarına rağmen kaldırılmıştı.