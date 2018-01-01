İran’da beş günün bilançosu: 13 ölü, 200 gözaltı… Twitter savaşında durum ne?

İran’da hükümete yönelik beş gündür devam eden protesto gösterilerinde ölü sayısı 13’e yükseldi.

BBC’nin yaptığı (Monitoring) derlemeye göre, ülke genelindeki gözaltı sayısının 200’ü aştı. Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40’a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu söyledi.

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Fars haber ajansı, dün protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı. Sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.

Reuters, şimdiye kadar gösterilerde biri polis olmak üzere en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan ‘silahlı protestocuları’ püskürttüğü de belirtildi.

Twitter’da mesaj savaşı

Twitter’da İngilizce #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.

Hükümeti destekleyen sosyal medya kullanıcıları da Twitter’da aktif. Çok sayıda kullanıcı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların ‘İran’ın düşmanları’ tarafından kullanıldığını savunuyor.

Tasnim: Tweet’lerin yüzde 27’si Suudi Arabistan’dan

Hükümete yakın Tasnim haber ajansı, #ÜlkeGenelindeProtesto etiketiyle paylaşılan Twitter mesajlarının yüzde 27’sinin Suudi Arabistan’dan atıldığını öne sürüyor.

Hükümet ise sosyal medyaya erişim engellerini genişletiyor. Twitter ve Facebook’a erişimin sadece yetkili (proxy) sunucularla mümkün olduğu ülkede, protestoların başlamasından bu yana mesajlaşma uygulaması Telegram ve Instagram’a da erişim sınırlandırıldı.

İçişleri Bakan yardımcısı Esmail Cabbarzade, “Telegram ve Instagram’a erişim geçici olarak sınırlandırıldı. Kamu düzeni tehlikeye girdiğinde hükümetin sosyal medyaya geçici erişim engeli getirmesi doğaldır” dedi.

Eylemler dördüncü gününde haber oldu

BBC İzleme Servisi, İran televizyon ve gazetelerinin protestoların ilk gününde gösterileri haber yapmadığını, dördüncü gün eylemlerin haber bültenlerine girmeye başladığını aktarıyor.

IRINN ve IRTV1 kanalları dün bültenlerini protestolarla dair haberlerle açarken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin göstericilere yönelik çağrılarına da geniş yer verdi.

Batılı ülkeleri suçladılar

Hükümete yakın IRINN televizyon kanalı, Batılı ülkeleri protestolara destek vererek ülkeyi karıştırmaya çalışmakla suçladı.