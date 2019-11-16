İran’da benzin zammı isyanı yayılıyor: Protestocular yolları kapattı

İran’da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrası dün başlayan protesto gösterileri bugün ülke çapında yayılarak devam etti. Gösterilerde ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. İran haber ajansları ve sosyal medya, gösterilerin siyasal taleplere yöneldiğini belirtiyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, İran kentlerinde sürücüler zamları trafikte kontak kapatarak protesto ediyor. Göstericiler ülke çapında birçok yolu araçlarıyla trafiğe kapattı. Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendiği bildirildi. Göstericilerin birçok kentte araçları yakarak barikat kurdukları ve polisle çatıştıkları bildiriliyor.

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Reuters, ISNA haber ajansına dayanarak verdiği haberinde, Sircan kentinde bir kişinin öldüğünü, bir kaç kişinin de yaralandığını bildirdi. İran resmi haber ajansı IRNA da, Sircan kentinde göstericilerin bir benzin istasyonuna saldırdığını ve istasyonu ateşe vermek istediklerini öne sürdü.

Protests across #Iran today over fuel prices hike. This is a building set on fire in Behbahan (SW).Videos coming from across country, inc. Tehran, Shiraz, Damavand, Tabriz, Isfahan



Officials confirmed 1 person killed. Other counts put # between 4 and 9: pic.twitter.com/JNKTqA5BVH — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 16, 2019

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, başkent Tahran’da barışçıl göstericilerin İmam Ali Otoyolu’nda trafiği durdurduğu ve sloganlar atarak polisten kendilerine destek vermelerini istedikleri görülüyor.

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İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde de büyük bir gösteri düzenlendi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

verified video by BBC:#IranProtests in the snowy #Tehran:

ppl chanting "gas for 3000 toman a liter! we don't want it! we don't want it!"

On 1st day of working week in Iran, ppl in many cities are blocking streets & highways in protest to gas price hike.pic.twitter.com/rRtRGPJk0N — Hadi Nili (@HadiNili) November 16, 2019

Öte yandan, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, polisin ve yargının, görevleri gereği ‘sabotajcıları bastıracağını’ söyledi. Montazeri halka, göstericilerle aralarına mesafe koymaları çağrısı da yaparak, “Birkaç kişi İslami sisteme düşmanlıklarını göstermek istiyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise halkın yüzde 75’inin ekonomik nedenlerle ‘baskı altında’ olduğunu söyledi. Ruhani zamdan elde edilecek gelirden pay alma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Bu arada İran’da internet hizmetlerinin tamamen devre dışı bırakıldığı bildiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan haberlerde, MCI, Rightel ve IranCell gibi GSM operatörlerinin, bu akşamdan itibaren interneti devre dışı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.