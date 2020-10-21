İran’da başörtüsü takmadan bisiklete binen kadın tutuklandı

İran’da, başörtüsü takmadan bisiklete binen genç bir kadın tutuklandı.
Ülkenin resmi haber ajansı IRNA, Necefabad kentinde yaşayan kadının, önceki gün, başörtüsüz bisiklete binerken cep telefonuyla çekilen görüntü kaydı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tutuklandığını duyurdu.
Haberde, kadının, ‘bir caminin önünde başı açık bisiklet sürmesi’nin kentteki din adamları ve halkın tepksini çektiği belirtildi.
Kentin valisi Mucatab Ray, ‘bir kişinin, başörtüsüne hakaret ve İslami kuralları ihlal ettiği gereçkesiyle tutuklandığını’ söyledi.
Kadının kimliğini açıklamayan vali, “Neden böyle bir işe kalkıştığı araştırılıyor” dedi ve bugün protesto gösterisi düzenleneceğini söyledi.
1979 yılında şahın devrilmesiyle İslam hukukunu esas alan İslam cumhuriyetine dönüşen İran’da kadınların başörtüsü takmaları zorunlu.