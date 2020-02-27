İran’da bakan yardımcısından sonra cumhurbaşkanı yardımcısı da ‘corona’ya yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar’ın yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Geçtiğimiz günlerde de İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İraj Harirçi’ye virüs teşhisi konmuştu. Karantinaya alınan Harirçi, virüsün ‘demokratik‘ olduğunu ve ‘yoksul-zengin ayrımı yapmadığını‘ söylemişti.

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Öte yandan İran resmi ajansı IRNA, Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 26’ya yükselirken, vaka sayısı ise 245’e tırmandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle dünya çapında şimdiye dek 81 bin 842 kişide corona virüsü görüldü. Bunlardan 2 bin 797’si hayatını kaybetti, 30 bin 384’ü tedavi edildi.