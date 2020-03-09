İran’da 70 bin mahkuma ‘corona’ izni

İran’da ‘corona’ nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni verildi.

Fotoğraf: Reuters

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 salgını nedeniyle ‘mahkumlara, toplumda infial yaratmayacak ölçüde, kademeli olarak ev izni verileceğini’ belirtti.

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Reisi, mahkumların ne zaman hapishaneye geri döneceğine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

İran’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 237’ye yükselirken, vaka sayısı ise 7 bin 161’i buldu.

Dünya genelinde ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı, vaka sayısı da 80 bin 735’e ulaştı.