İran’da 6 büyüklüğünde deprem: İki kişi öldü, 241 kişi yaralandı

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde iki kişi öldü, 242 kişi de yaralandı.

İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre dün gece 12’de, ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İlk gelen bilgilere göre iki kişi öldü, 241 kişi de yaralandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Kirmanşah’ın Cevanrud şehrinin 26 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Depremin 8 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremde hayatını kaybedenlerden birinin hamile bir kadın, diğerininse deprem esnasında geçirdiği kalp krizi geçiren 70 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

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Geçen kasım ayında yine Kirmenşah’da 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem 620 kişinin ölümüne, binlerce kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. İran, sismik açıdan oldukça etkin iki tektonik levha üzerinde bulunuyor.