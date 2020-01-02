Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran’da 5.8 büyüklüğünde deprem

İran’ın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Devlet televizyonu, henüz ölü ve yaralılara ilişkin bilgi gelmediğini bildirdi.

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Depremin Afganistan sınırındaki 10 bin nüfuslu Sangan kentinde 8 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.

2020 başlarken…

Umutlu günlerin başlangıcı olsun 2020, Uzay’a gidememiş olsak da, iki karış toprağımız üstünde huzurla yaşayabileceğimiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...