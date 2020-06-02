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Yaramazlara biraz batar!

İran’da 24 saatte 3 bin 117 kişiye ‘corona’ tanısı konuldu

Türkiye’nin komşularından İran’da, 24 saatte 3 bin 117 kişiye corona virüsü tanısı kondu. Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan bu sayının, ülkede salgın başladığından beri kayda geçen en yüksek ikinci veri olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

En yüksek vaka kaydedilen gün, 3 bin 186 tanı konulan 31 Mart olmuştu.

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Ülkede vakaların artışı kısıtlamaların geçen ay kaldırılmış olmasına bağlanıyor. Uzmanlar, 2 Mayıs’ta 802 vaka kaydedildiğini anımsatarak normalleşme sürecindeki artışın virüsün şubat ayında ilk olarak görüldüğü ülkede ‘başa dönüş’ endişesi yarattığının altını çiziyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19’a yenik düşenlerin sayısının ise 64 olduğunu duyurdu. 157 bin 562 vaka bulunan ülkede 7 bin 942 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs’ta, salgının önüne geçmek için ülkenin güneybatısındaki Huzistan vilayeti tecrit edilmişti.

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Türkiye, İran’la sınırını, 23 Şubat’ta geçici olarak kapatmıştı.

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