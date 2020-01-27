İran’da, 135 yolcu taşıyan uçak pistten çıkıp yola fırladı

İran’da, 135 yolcu taşıyan, Hazar Havayolları’na ait uçak, Mahşehr kentindeki havalimanına indikten sonra pistten çıkarak otoyola fırladı.

Fotoğraf: Reuters

Yolun ortasında güçlükle duran uçak nedeniyle trafik altüst oldu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolda seyreden uçaktakiler ile etraftaki sürücü ve yayalar arasında yaralanan olmadı. Uçakta hasar olmadığı belirtildi.

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Yolcular birbirlerine yardım ederek uçaktan inerken yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Bazı yolcular uçağın kapılarından, bazıları ise acil yardım çıkışlarından çıktı.

İran Sivil Havacılık Kurumu’nun sözcüsü Rıza Caferzade, uçuş numarası 6936 olan uçağın başkent Tahran’dan Mahşehr’e doğru yola çıktığını ve yola doğru sürüklenerek durduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.