İran’a ‘mesaj’: ABD Hamas liderini ‘küresel terör’ listesine ekledi

ABD, Kudüs’ü başkent olarak tanıyınca intifada çağrısı yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ‘küresel terör’ listesine aldı.

AA’nın haberine göre Haniye’nin ‘Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler’ listesine eklendiğini ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiğini ifade etti.

Tillerson, bu kişi ve grupların Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, İsrail ve Mısır’a yönelik saldırılar yaptığını dile getirdi.

Listeye Haniye’nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da dahil edildi.

Bakanlığın açıklamasında Sabirin Hareketi’nin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra’nın Mısır’ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM’ın da yine Mısır’da aktif olan bir örgüt olduğu kaydedildi.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de Haniye ve diğer grupları yaptırım listesine aldı.